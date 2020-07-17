В Госдуме высказались о компенсации вкладов времен СССР

Вклады времен СССР пока так и не компенсировали из-за отсутствия необходимого закона Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Госдуме вновь подняли тему необходимости компенсировать вклады времен СССР. Об этом сообщил председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Речь идет о компенсации сбережений, помещенных россиянами в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по вкладам в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. «Члены думского комитета по финансовому рынку напомнили о необходимости полной компенсации вкладов», — передает «Интерфакс».

Выполнение данного предложения обеспечил бы закон «О базовой стоимости необходимого социального набора», приостановивший свое действие до 1 января 2022 года. По словам депутатов, «из-за отсутствия источников финансового обеспечения действие этого закона с 2003 года ежегодно приостанавливается».

Восстановление сбережений граждан, помещенных на вклады в Сбербанк до 1991 года, должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства государства с использованием долгового рубля. Действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» ежегодно приостанавливается из-за отсутствия федеральных законов, которые бы предусматривали перевод сбережений граждан в долговые обязательства России. В июле 2019 года депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о возврате с 2020 года к полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке. Однако необходимые законы до сих пор не приняты, передает «Национальная служба новостей».

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