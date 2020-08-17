Психолог объяснила, почему опасно не ходить в отпуск

Тех, кто не отдыхает годами, может ждать депрессия и мигрени, считает психолог Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Отсутствие отпуска негативно сказывается на человеческой психике. Клинический психолог Варвара Зародина объяснила, что за годы без отдыха нервная система деградирует.

«В первую очередь снижается эмоциональный фон. Появляется тревожное расстройство, нарушение сна, снижается иммунитет. Мы перестаем получать удовольствие от жизни. При глубокой запущенности этого процесса появляются депрессивные расстройства», — говорит Зародина в интервью радио Sputnik. Кроме того, те, кто не уходит в отпуск годами, могут мучиться с головными болями и лишним весом, уточнила психолог.

Это происходит из-за того, что в мозгу перестают образовываться новые нейронные связи, объяснила эксперт. Она также отметила, что, при смене места, организм начинает получать новые микроэлементы. К примеру, минералы, если человек уезжает на море. Зародина порекомендовала уезжать в отпуск хотя бы на 3-10 дней. В это время также стоит полностью сменить деятельность и не быть все время на связи.

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