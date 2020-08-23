Свердловский губернатор вышел из отпуска в Москве

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Презентация, посвященная старту первого этапа выбора талисмана Универсиады-2023. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев после отпуска отправился на международный форум Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев вышел из трехнедельного отпуска и принимает участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который 23 августа начал работу в подмосковной Кубинке, сообщил источник URA.RU. Глава региона проведет на экспозиции два дня.

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В департаменте информполитики области агентству не прокомментировали информацию. Косвенно на выход губернатора из отпуска указывает тот факт, что на сайте Свердловской области впервые за три недели появились обращения от лица губернатора: поздравление уральцев с Днем флага (22 августа) и поздравление уральцев с 77-й годовщиной победы в Курской битве (23 августа).

Евгений Куйвашев ушел в отпуск в первую неделю августа. По данным агентства, он отправился на курорт, где проводили время Иосиф Сталин и Борис Ельцин.

Форум «Армия-2020» — крупнейшая военная выставка страны. В этом году в мероприятиях «Армия-2020» примут участие вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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