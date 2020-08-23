23 августа 2020

Врачи обнаружили новые тяжелые последствия коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, график, кардиограмма, электрокардиограф, экг, экг-монитор
Врачи зафиксировали вспышку сердечных заболеваний у тех, кто переболел коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Следы коронавируса могут сохраняться в сердечной мышце и вызывать болезни сердца. Об этом заявили немецкие ученые из клиники Майнца. Их статья опубликована в журнале Oxford Academic.

Ученые обнаружили рост количества пациентов с миокардитом. «Позже было подтверждено, что все они несколько недель назад перенесли коронавирус», — передает «Пятый канал». Обнаружить следы вируса помогла биопсия сердечной мышцы. По словам, профессора Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований Филипа Венцеля, клетки COVID-19 были найдены в сердце даже у тех, кто уже победил вирус или перенес его бессимптомно.

Ранее врачи сообщили, что люди, переболевшие коронавирусом, начали лысеть. Однако врач-трихолог Наталья Короткова объяснила, что это временная реакция организма на инфекцию и лекарства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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