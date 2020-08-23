Врачи обнаружили новые тяжелые последствия коронавируса

Следы коронавируса могут сохраняться в сердечной мышце и вызывать болезни сердца. Об этом заявили немецкие ученые из клиники Майнца. Их статья опубликована в журнале Oxford Academic.
Ученые обнаружили рост количества пациентов с миокардитом. «Позже было подтверждено, что все они несколько недель назад перенесли коронавирус», — передает «Пятый канал». Обнаружить следы вируса помогла биопсия сердечной мышцы. По словам, профессора Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований Филипа Венцеля, клетки COVID-19 были найдены в сердце даже у тех, кто уже победил вирус или перенес его бессимптомно.
Ранее врачи сообщили, что люди, переболевшие коронавирусом, начали лысеть. Однако врач-трихолог Наталья Короткова объяснила, что это временная реакция организма на инфекцию и лекарства.
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