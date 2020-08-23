Врач: у переболевших COVID начали выпадать волосы

Люди, которые переболели коронавирусом, часто стали жаловаться на выпадение волос. На ситуацию влияет не только вирус, но и лекарства, рассказала журналистам врач-трихолог Наталья Короткова.
«Стало больше пациентов с выпадением волос. На фоне стресса, многие перенесли вирусную инфекцию. После вирусной инфекции это острая диффузная телогеновая алопеция. Это чисто реакция либо на вирусы, либо на серьезные препараты, которые применялись», — объяснила медик в интервью радио «Говорит Москва».
Вылезающие клочьями волосы очень пугают пациентов, отметила врач. Однако Короткова успокоила, в случае с вирусом волосы можно восстановить. Необратимых изменений в фолликулах у таких пациентов обычно нет.
Тем не менее, при выпадении волос после коронавируса все же стоит обратиться к врачу, уточнила трихолог. Это нужно, чтобы исключить другие заболевания волос.
19 августа люди, которые переболели COVID, составили топ-10 последствий вируса. На первом месте оказалась постоянная усталость. Также медики обнаружили, что вирус негативно влияет на почки, пишет деловое издание «Взгляд».
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