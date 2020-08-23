Врач: у переболевших COVID начали выпадать волосы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург, лысина, шрам, храм на драме, сквер, храм святой екатерины
Врач рассказала, что волосы пациентов после коронавируса выпадают клочками (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Люди, которые переболели коронавирусом, часто стали жаловаться на выпадение волос. На ситуацию влияет не только вирус, но и лекарства, рассказала журналистам врач-трихолог Наталья Короткова.

«Стало больше пациентов с выпадением волос. На фоне стресса, многие перенесли вирусную инфекцию. После вирусной инфекции это острая диффузная телогеновая алопеция. Это чисто реакция либо на вирусы, либо на серьезные препараты, которые применялись», — объяснила медик в интервью радио «Говорит Москва».

Вылезающие клочьями волосы очень пугают пациентов, отметила врач. Однако Короткова успокоила, в случае с вирусом волосы можно восстановить. Необратимых изменений в фолликулах у таких пациентов обычно нет.

Тем не менее, при выпадении волос после коронавируса все же стоит обратиться к врачу, уточнила трихолог. Это нужно, чтобы исключить другие заболевания волос.

19 августа люди, которые переболели COVID, составили топ-10 последствий вируса. На первом месте оказалась постоянная усталость. Также медики обнаружили, что вирус негативно влияет на почки, пишет деловое издание «Взгляд».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...