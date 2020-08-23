23 августа 2020

Пластический хирург назвал главный дефект блогеров

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Постоянное использование смартфона ведет к образованию второго подбородка, заявил Амжад Аль-Юсеф Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У блогеров часто появляется второй подборок из-за постоянного использования смартфона. С таким заявлением выступил пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

«С этой проблемой начали приходить пациенты от 25 до 40 лет. Они постоянно сидят в телефоне и смотрят вниз, за счет чего второй подбородок образуется очень рано», — заявил он радио Sputnik. Врач объяснил, что постоянное использование смартфона ведет к изменению платизмы — мыщцы, идущей от подбородка до ключицы.

Чтобы избавиться от второго подбородка в любом возрасте, нужно убрать жировую ткань на шее, отметил пластический хирург. Также пациентам с этой проблемой назначают гимнастику для повышения тонуса мышц в шейной зоне, заключил Аль-Юсеф.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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