Пластический хирург назвал главный дефект блогеров

У блогеров часто появляется второй подборок из-за постоянного использования смартфона. С таким заявлением выступил пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.
«С этой проблемой начали приходить пациенты от 25 до 40 лет. Они постоянно сидят в телефоне и смотрят вниз, за счет чего второй подбородок образуется очень рано», — заявил он радио Sputnik. Врач объяснил, что постоянное использование смартфона ведет к изменению платизмы — мыщцы, идущей от подбородка до ключицы.
Чтобы избавиться от второго подбородка в любом возрасте, нужно убрать жировую ткань на шее, отметил пластический хирург. Также пациентам с этой проблемой назначают гимнастику для повышения тонуса мышц в шейной зоне, заключил Аль-Юсеф.
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