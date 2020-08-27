Генеральная прокуратура РФ в ходе проверки по факту госпитализации Алексея Навального не нашла признаков уголовного преступления. Об этом сообщил замначальника пресс-службы надзорного ведомства Андрей Иванов.
«Каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А., до настоящего времени не установлено», — цитирует ТАСС Иванова. Также, по словам представителя Генпрокуратуры, полученная в ходе проверки информация не позволяет квалифицировать инцидент с блогером по уголовному законодательству.
Иванов добавил, что российское ведомство направило своим немецким коллегам запрос о правовой помощи в рамках проводимой по делу о госпитализации Навального проверки. В частности, ведомство запросило у Германии представить информацию по предварительному диагнозу, поставленному блогеру в немецкой клинике.
Ранее результатами доследственной проверки инцидента с блогером поделились в транспортной полиции. По данным силовиков, сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено. Однако, врачи немецкой клиники «Шарите», где Навальный проходит лечение, заявили, что в его крови обнаружены следы интоксикации. Представитель Департамента здравоохранения РФ Сергей Шигеев в разговоре с RT назвал данную информацию поспешной.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.