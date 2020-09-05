Умерла ведущая программы «Время» Александра Ливанская

Александра Ливанская скончалась на 65 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка Александра Ливанская скончалась на 65 году жизни после продолжительной болезни. Об этом в Facebook сообщил ее сын Артемий Симонян.

«Ровно в полдень не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжелой болезни», — написал Симонян. По его словам, Ливанская боролась с онкологией, последние две недели ее жизни были особенно тяжелыми. Отпевание и похороны журналистки состоятся 9 сентября, добавил Симонян.

Александра Ливанская родилась в Москве 23 февраля 1956 года. В течение многих лет она работала в программе «Время», а также на других теле-и радио передачах.

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