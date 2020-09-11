Минобороны хочет снять запрет на продажу боевых ядов

В России предложили исключить боевые отравляющие вещества из списка запрещенных к свободной продаже, поскольку все запасы химоружия на территории страны уже уничтожены. Соответствующие поправки к указу президента от 1992 года опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов.
«В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из перечня (видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена — прим. ред.)», — говорится в пояснительной записке. Ее подписал врио начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) вооруженных сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть.
При этом в список запрещенных предлагается внести запчасти и комплектующие к средствам защиты от химикатов. Это усложнит ряду организаций их закупку и сборку, считают авторы инициативы.
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