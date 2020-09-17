Врачи нашли многочисленные травмы на теле Валентины Легкоступовой

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Медики нашли гематомы по всему телу Валентины Легкоступовой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родственники певицы Валентины Легкоступовой получили данные о посмертных повреждениях. Врачи нашли гематомы по всему телу артистки.

«На Легкоступовой буквально не было живого места» — пишет Mash, ссылаясь на заключение. Согласно документу, у певицы были закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая гематома левой лобной, теменной, височной и затылочной долей. Также медики нашли синяки на туловище и конечностях Легкоступовой.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. До сих пор неизвестна точная причина ее смерти. По одной из версий, ее мог избить муж Юрий Фирсов, так как в больницу ее доставили с многочисленными травмами. Однако Фирсов заявляет, что упала в ванной, передает телеканал 360. Дочь артистки Анетта Бриль раскрыла, что Легкоступова умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, пишет «Федеральное агентство новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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