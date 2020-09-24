После оглашения зарплаты ведущих российских телеканалов в соцсетях начали активно обсуждать эти «астрономические суммы». Пользователи разделились во мнениях — одни считают, что журналисты получают деньги заслуженно, другие завидуют и обвиняют. URA.RU сделало подборку самых ярких реакций.
Самую большую зарплату среди телеведущих получает Артем Шейнин. За программу «Время покажет» он получил 99,7 млн рублей в год. Вторыми в списке идут главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян и ее супруг, телеведущий Тигран Кеосаян. Пара заработала за год на двоих 156 миллионов.
На четвертом месте — телеведущий Владимир Соловьев. Его годовой доход составляет 52,6 млн рублей. Телеведущие «России-1» Ольга Скабеева и Евгений Попов на двоих получили за год 25,7 млн рублей.
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