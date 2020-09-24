Зарплаты Соловьева и Скабеевой раскололи соцсети. «Пора гнать этих бездельников на заводы»

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Пользователи соцсетей разошлись во мнениях по поводу зарплат телеведущих Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После оглашения зарплаты ведущих российских телеканалов в соцсетях начали активно обсуждать эти «астрономические суммы». Пользователи разделились во мнениях — одни считают, что журналисты получают деньги заслуженно, другие завидуют и обвиняют. URA.RU сделало подборку самых ярких реакций.

Самую большую зарплату среди телеведущих получает Артем Шейнин. За программу «Время покажет» он получил 99,7 млн рублей в год. Вторыми в списке идут главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян и ее супруг, телеведущий Тигран Кеосаян. Пара заработала за год на двоих 156 миллионов.

На четвертом месте — телеведущий Владимир Соловьев. Его годовой доход составляет 52,6 млн рублей. Телеведущие «России-1» Ольга Скабеева и Евгений Попов на двоих получили за год 25,7 млн рублей.

Люди устроили перекличку, кто смотрит эти программы
Пользователи соцсетей начали спорить о допустимости таких высоких зарплат
Некоторые вступаются за ведущих, объясняя, что они получают зарплату не за счет налогоплательщиков
Кто-то поддержал любимых ведущих
Одни уверены, что большие доходы телеведущих обусловлены их мастерством
Другие называют бездельниками и предлагают им сменить работу
Кто-то относится к деятельности телеведущих с пониманием
Другие не понимают, за что им платят такие деньги

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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