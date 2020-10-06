Сестра Ефремова рассказала о его жизни в СИЗО

В изоляторе, где находится совершивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, созданы нормальные условия для жизни. Об этом рассказала сестра артиста Анастасия.
«Да, [условия] нормальные. Там (в изоляторе — прим. ред.) с ним ничего плохого не случится», — цитирует «Комсомольская правда» сестру актера. По ее словам, Ефремов читает сокамерникам пьесу, которую взял с собой в изолятор.
Анастасия рассказала, что Ефремов неприхотлив к условиям содержания. Актер может есть любую еду и спать, как придется. Сестра артиста подчеркнула, что жизнь в изоляторе не станет травмой для Ефремова.
Анастасия уверена, что Ефремов не виноват в ДТП, а за рулем автомобиля, попавшего в аварию, был другой человек. Она обвинила потерпевших во лжи и несправедливых высказываниях в отношении Ефремова. По ее словам, они лицемерят, говоря, что сожалеют о смерти Сергея Захарова.
ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце в Москве 8 июня, напоминает телеканал 360. Актер сел за руль пьяным, что привело к смерти курьера Захарова.
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