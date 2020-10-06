06 октября 2020

Сестра Ефремова рассказала о его жизни в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спектакль
Сестра Ефремова уверена, что жизнь в изоляторе не сломает актера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В изоляторе, где находится совершивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, созданы нормальные условия для жизни. Об этом рассказала сестра артиста Анастасия.

«Да, [условия] нормальные. Там (в изоляторе — прим. ред.) с ним ничего плохого не случится», — цитирует «Комсомольская правда» сестру актера. По ее словам, Ефремов читает сокамерникам пьесу, которую взял с собой в изолятор.

Анастасия рассказала, что Ефремов неприхотлив к условиям содержания. Актер может есть любую еду и спать, как придется. Сестра артиста подчеркнула, что жизнь в изоляторе не станет травмой для Ефремова.

Анастасия уверена, что Ефремов не виноват в ДТП, а за рулем автомобиля, попавшего в аварию, был другой человек. Она обвинила потерпевших во лжи и несправедливых высказываниях в отношении Ефремова. По ее словам, они лицемерят, говоря, что сожалеют о смерти Сергея Захарова.

ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце в Москве 8 июня, напоминает телеканал 360. Актер сел за руль пьяным, что привело к смерти курьера Захарова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...