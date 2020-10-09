Лукашенко накажет преподавателей за участие студентов в протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в вузах. Связано это будет с «поведением студентов», заявил президент на совещании по актуальным вопросам.
Президент решил, что ректоры вузов по не дорабатывают в части воспитания студентов. «В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам», — подчеркнул Лукашенко. Этот вопрос он адресовал Министерству образования.
«Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию», — сказал Лукашенко. По его мнению, это может привести к утрате ценности высшего образования как значимой социальной ступени.
Мирные протесты в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа этого года. Он набрал более 80% голосов и тайно вступил в должность 23 сентября. Протестующие требуют отставки действующего президента республики и назначения новых выборов главы Белоруссии.
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