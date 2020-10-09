09 октября 2020

В Бейруте прогремел мощный взрыв, есть погибшие. Видео

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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., взрыв
Предварительно, взорвался резервуар с мазутом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В густонаселенном квартале Бейрута прогремел взрыв. Два человека погибли.

«Взрыв произошел на топливном складе в густонаселенном квартале Бейрута, 2 погибших, 50 ранены», — передает РИА «Новости». По информации портала Daily Beirut, взорвался резервуар с мазутом. На место происшествия прибыли пожарные и медики, жильцов соседних домов эвакуируют.

Ранее мощнейший взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута 4 августа, сообщает «Национальная служба новостей». Изначально предполагалось, что в порту взорвалась пиротехника, но министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми считает, что взорвалась аммиачная селитра, конфискованная у российского бизнесмена. Точная причина ЧП устанавливается. Ранее сообщалось о 78 погибших, позже их число увеличилось до 100. Четыре тысячи человек пострадали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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