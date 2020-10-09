В густонаселенном квартале Бейрута прогремел взрыв. Два человека погибли.
«Взрыв произошел на топливном складе в густонаселенном квартале Бейрута, 2 погибших, 50 ранены», — передает РИА «Новости». По информации портала Daily Beirut, взорвался резервуар с мазутом. На место происшествия прибыли пожарные и медики, жильцов соседних домов эвакуируют.
Local media are reporting an explosion in Tarik Jdide, allegedly of a fuel tank at a bakery. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/mHjQzWFTT8— Beirut.com (@BeirutCityGuide) October 9, 2020
Ранее мощнейший взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута 4 августа, сообщает «Национальная служба новостей». Изначально предполагалось, что в порту взорвалась пиротехника, но министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми считает, что взорвалась аммиачная селитра, конфискованная у российского бизнесмена. Точная причина ЧП устанавливается. Ранее сообщалось о 78 погибших, позже их число увеличилось до 100. Четыре тысячи человек пострадали.
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