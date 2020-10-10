В эти минуты в КНДР проходит масштабный парад в честь юбилея правящей партии Фото: depositphotos.com

В Северной Корее по случаю 75-й годовщины основания правящей Трудовой партии страны показали новую межконтинентальную баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А». Презентация прошла во время праздничного парада в Пхеньяне.

«Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету, внешний вид которой до этого был не известен», — сообщает Reuters. По данным издания, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отметил, что страна продолжит наращивать национальную оборонительную мощь.

Новая разработка северокорейских ученых стала четвертой в линейке твердотопливных ракет «Пуккысон» (в переводе с северокорейского — «Полярная звезда»). «Пуккысон-1» стала первой баллистической северокорейкой ракетой для подводных лодок, «Пуккысон-2» — первой твердотопливной ракетой. «Пуккысон-3», испытанная в октябре прошлого года, стала основой для создания северокорейского ракетного комплекса.

О предстоящей презентации в КНДР нового стратегического оружия стало известно в марте этого года. Тогда власти страны провели испытания и выпустили три неопознанных снаряда в сторону Японского моря.

Новая баллистическая ракета Паблик «В Пхеньяне всегда солнечно» во «ВКонтакте»