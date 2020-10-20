Кремль предупредил Киев об опасности размещения баз в Черном море

Создание украинских военных баз на Черном море может негативно сказаться на стабильности в этом регионе. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
С заявлением о том, что Киев начнет строить военно-морские базы в водах Черного моря выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Безусловно, создание военных баз с учетом имеющихся реалий может иметь негативные последствия для атмосферы стабильности в черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует. Но нужно проанализировать информацию и понять, о чем точно идет речь», — прокомментировал ситуацию Песков во время конференц-колла.
Во время ежегодного послания Верховной раде Зеленский заявил, что в 2020 году бюджет на армию был самым большим в истории Украины. Президент подчеркнул, что в следующем году сокращения средств на войска не ожидаются, передает телеканал 360.
Ранее Минфин России предложил сократить расходы на вооруженные силы РФ. В списке предложений — сокращение численности войск, увеличение необходимого для выхода на пенсию срока выслуги лет, отмена индексации пенсионных выплат, а также экономия на питании, пишет «
Подписывайтесь на URA.RU в