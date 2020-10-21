Фальков рассказал о планах по расселению студентов из общежитий

В России не планируют централизованно закрывать студенческие общежития в связи с пандемией коронавируса. Об этом журналистам рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
По его словам, сложная ситуация складывается в разных регионах РФ. Министр объяснил, что когда учащиеся заболевают в общежитии, их изолируют, анализируют контакты, могут изолировать и дезинфицировать комнату, блок или даже этажи. При этом к концу октября есть общежития, где случаев COVID-19 не выявлялось. Всего в общежитиях по всей стране находятся более 800 тысяч студентов, уточнил министр.
«Централизованного решения о расселении студентов из общежитий нет и не планируется. Все решения сегодня принимаются исходя из ситуации в конкретной местности, конкретном регионе», — рассказал «Известиям» Фальков. Сейчас, по его словам, около 40% студентов пользуются дистанционным форматом обучения.
Ранее три корпуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана временно закрыты по предписанию Роспотребнадзора.Накануне Фальков назвал условие перевода российских вузов на дистанционное обучение. По его словам, решение об этом будет принимать руководство каждого университета, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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