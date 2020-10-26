Шнуров посвятил стих убитой в Петербурге свердловчанке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Сергей Шнуров написал стихотворение в память о свердловчанке, убитой в Петербурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в память об убитой свердловчанке Екатерине Антонцевой. В своем Instagram артист назвал Санкт-Петербург городом призраков и убийц.

«Если вас, дорогуша, не расчленят, значит, точно отрежут пальцы. Здесь, как в Англии, тоже есть шпили, ходят экскурсионные группы, раньше в Питере только лишь пили, а теперь пилят разные трупы», — написал Шнуров в соцсети. В стихотворении музыкант представил Петербург неприятным местом. В тексте артист делает отсылки к Родиону Раскольникову, главному персонажу книги «Преступление и наказание», действие которой происходило как раз в городе на Неве.

Убитую 34-летнюю свердловчанку нашли задушенной в доме на одной из петербургских улиц. У нее была отрезана фаланга пальца, пишет RT. Следователи уже задержали предполагаемого убийцу Антонцевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В Петербурге опять дожди, Смоют кровь на мостовой. Эй, румяная, слышь, подожди, Видишь машет рукой постовой Санта Клаусу. Он оседлал оленят, Новый год уж встречают скитальцы. Если вас, дорогуша, не расчленят, Значит точно отрежут пальцы. Здесь, как в Англии, тоже есть шпили, Ходят экскурсионные группы, Раньше в Питере только лишь пили, А теперь пилят разные трупы. Революции? Что ж, это мило, Питер гробик им и колыбель. В духе времени - город Распила. На обочине мёртвый кобель. Сбил его кто-то в чёрной «приоре» И под красный, со свистом умчал. Как в истерике дергалось море В бывшем городе Ильича, Что стоит на Финляндском вокзале У Крестов, над суровой Невой. Нас тут всех будто-бы наказали, А потом приказали, - не вой. Слышишь, Родя топорик свой точит? Ветер свищет как-будто январь, Как покойницы бледные ночи. Тварь дрожащая, или не тварь? И шатается стоя прохожий, Как повешенный здесь декабрист. Ветер лезет под самую кожу, Город призраков, город убийств.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...