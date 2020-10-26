Шнуров посвятил стих убитой в Петербурге свердловчанке

Сергей Шнуров написал стихотворение в память о свердловчанке, убитой в Петербурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в память об убитой свердловчанке Екатерине Антонцевой. В своем Instagram артист назвал Санкт-Петербург городом призраков и убийц.

«Если вас, дорогуша, не расчленят, значит, точно отрежут пальцы. Здесь, как в Англии, тоже есть шпили, ходят экскурсионные группы, раньше в Питере только лишь пили, а теперь пилят разные трупы», — написал Шнуров в соцсети. В стихотворении музыкант представил Петербург неприятным местом. В тексте артист делает отсылки к Родиону Раскольникову, главному персонажу книги «Преступление и наказание», действие которой происходило как раз в городе на Неве.

Убитую 34-летнюю свердловчанку нашли задушенной в доме на одной из петербургских улиц. У нее была отрезана фаланга пальца, пишет RT. Следователи уже задержали предполагаемого убийцу Антонцевой.