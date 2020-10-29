Водитель «Яндекс.Такси» хотел поджечь себя на глазах начальства

Сотрудник «Яндекс.Такси» Михаил угрожал поджечь себя в московском офисе компании. Якобы из-за невыплаты зарплаты 45-летний мужчина облился бензином на глазах начальства, сообщают СМИ.
«По словам мужчины, он работал таксистом в службе, но ему не выплатили заработанные деньги и отключили от сервиса», — пишет telegram-канал НТВ. По предварительным данным, таксист разбил камнем стеклянную дверь офиса перед тем, как войти. Мужчину уже задержали. Правоохранители уверяют, что он был трезв. Таксист работал в сервисе три года и был недоволен тем, что его часто блокируют, сообщил telegram-канал Daily storm. Сейчас сотрудник такси доставлен в отдел полиции.
В «Яндекс.Такси» URA.RU уточнили, что мужчина — не сотрудник сервиса, а работник таксопарка-партнера. По заявлению пресс-службы «Яндекс.Такси» Михаил пришел к закрытому офису, разбил дверь камнем и забрался внутрь. «Представился водителем, который выполняет заказы „Яндекс.Такси“ и потребовал разговора с руководством сервиса. С ним сразу вышли на связь. Водитель попросил поддержки в разборе блокировок», — говорят в сервисе. После этого он самостоятельно сдался правоохранителям.
Исходя из данных «Яндекс.Такси» водитель не был заблокирован в сервисе и работал в ближайшие два месяца. «Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме. Мы не будем настаивать на аресте водителя», — подчеркнули в «Яндекс.Такси».
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