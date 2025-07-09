Захарова жестко ответила на внесение россиян в черные списки Армении

Москва расценивает введение ограничений Арменией на въезд граждан РФ как недружественный и противоречащий союзническому характеру отношений между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру российско-армянского взаимодействия», — сказала Захарова на брифинге, передает ТАСС. Она отметила, что тема «стоп-листов» в отношениях с Арменией поднимается регулярно.
Вопрос обсуждался на уровне министров иностранных дел в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ереван в мае. Тогда российская сторона предложила конкретные шаги для урегулирования возникших противоречий. В конце июня бывшему члену Совета Федерации Францу Клинцевичу было отказано во въезде на территорию Еревана. При этом представители пограничной службы не предоставили разъяснений относительно оснований, по которым ему пришлось покинуть Армению.
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