Володин назвал Решетникова «скрытым большевиком»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал министра экономического развития Максима Решетникова «скрытым большевиком». Поводом стало первое выступление министра с законопроектом в Госдуме.
Решетников извинился перед депутатами за возможные процедурные ошибки, объяснив это отсутствием опыта. «Я извиняюсь за какие-то процедурные нюансы, потому что первый закон, который я представляю в Государственной Думе», — сказал министр.
Володин посоветовал не извиняться, а разобраться в регламенте. Он подчеркнул, что демократические процедуры должны строго соблюдаться, особенно представителями либерального крыла.
«А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик. И начинают продвигать все», — заявил Володин на пленарном заседании. Его слова приводит РБК. Он также напомнил об Анатолии Чубайсе, который занимал ключевые посты в 90-х годах, и порекомендовал учесть опыт прежних лет, чтобы избежать ошибок прошлого.
Данный инцидент произошел при обсуждении законопроекта о регулировании деятельности цифровых платформ. Он был принят Госдумой 3 июля по инициативе правительства РФ и направлен на защиту потребителей от опасных и несертифицированных товаров, а также на улучшение взаимодействия граждан и бизнеса с цифровыми платформами.
Однако 7 июля бизнес выразил недовольство законопроектом, указав на отсутствие эффективных механизмов борьбы с контрафактом и предложений по созданию личных кабинетов для правообладателей. Также в документе не предусмотрена система штрафов, учитывающая серьезность нарушений, что может сделать соблюдение закона невыгодным для крупных маркетплейсов.
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