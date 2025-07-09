Володин назвал Решетникова «скрытым большевиком»

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Володин порекомендовал Решетникову (на фото) разобраться в регламенте выступления с законопроектом
Володин порекомендовал Решетникову (на фото) разобраться в регламенте выступления с законопроектом Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал министра экономического развития Максима Решетникова «скрытым большевиком». Поводом стало первое выступление министра с законопроектом в Госдуме.

Решетников извинился перед депутатами за возможные процедурные ошибки, объяснив это отсутствием опыта. «Я извиняюсь за какие-то процедурные нюансы, потому что первый закон, который я представляю в Государственной Думе», — сказал министр.

Володин посоветовал не извиняться, а разобраться в регламенте. Он подчеркнул, что демократические процедуры должны строго соблюдаться, особенно представителями либерального крыла.

«А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик. И начинают продвигать все», — заявил Володин на пленарном заседании. Его слова приводит РБК. Он также напомнил об Анатолии Чубайсе, который занимал ключевые посты в 90-х годах, и порекомендовал учесть опыт прежних лет, чтобы избежать ошибок прошлого.

Данный инцидент произошел при обсуждении законопроекта о регулировании деятельности цифровых платформ. Он был принят Госдумой 3 июля по инициативе правительства РФ и направлен на защиту потребителей от опасных и несертифицированных товаров, а также на улучшение взаимодействия граждан и бизнеса с цифровыми платформами.

Однако 7 июля бизнес выразил недовольство законопроектом, указав на отсутствие эффективных механизмов борьбы с контрафактом и предложений по созданию личных кабинетов для правообладателей. Также в документе не предусмотрена система штрафов, учитывающая серьезность нарушений, что может сделать соблюдение закона невыгодным для крупных маркетплейсов.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал министра экономического развития Максима Решетникова «скрытым большевиком». Поводом стало первое выступление министра с законопроектом в Госдуме. Решетников извинился перед депутатами за возможные процедурные ошибки, объяснив это отсутствием опыта. «Я извиняюсь за какие-то процедурные нюансы, потому что первый закон, который я представляю в Государственной Думе», — сказал министр. Володин посоветовал не извиняться, а разобраться в регламенте. Он подчеркнул, что демократические процедуры должны строго соблюдаться, особенно представителями либерального крыла. «А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик. И начинают продвигать все», — заявил Володин на пленарном заседании. Его слова приводит РБК. Он также напомнил об Анатолии Чубайсе, который занимал ключевые посты в 90-х годах, и порекомендовал учесть опыт прежних лет, чтобы избежать ошибок прошлого. Данный инцидент произошел при обсуждении законопроекта о регулировании деятельности цифровых платформ. Он был принят Госдумой 3 июля по инициативе правительства РФ и направлен на защиту потребителей от опасных и несертифицированных товаров, а также на улучшение взаимодействия граждан и бизнеса с цифровыми платформами. Однако 7 июля бизнес выразил недовольство законопроектом, указав на отсутствие эффективных механизмов борьбы с контрафактом и предложений по созданию личных кабинетов для правообладателей. Также в документе не предусмотрена система штрафов, учитывающая серьезность нарушений, что может сделать соблюдение закона невыгодным для крупных маркетплейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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