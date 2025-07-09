В Воронежской области задержали экс-министра торговли и туризма

Бывший министр по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадий Швырков задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Действительно, правоохранители задержали бывшего министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова», — заявил источник РИА Новости. В чем он подозревается — пока неизвестно.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев накануне подписал распоряжение об освобождении от должности Геннадия Швыркова. Как сообщается, руководитель ведомства подал заявление об уходе по собственному желанию. Напомним, он возглавлял министерство с августа 2024 года. Исполнять обязанности министра предпринимательства, торговли и туризма временно будет Ольга Яковлева.
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