Путин высказался о судьбе рубля и доллара после выборов в США

России удастся сохранить стабильность рубля, несмотря на возможные колебания доллара на фоне выборов в США. Такую надежду выразил президент РФ Владимир Путин.
«Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебания нашей национальной валюты. Центральный банк аккуратно принимает меры для сохранения устойчивости курса рубля», — заявил Путин на форуме «Россия зовет!».
Глава государства отметил, что сложно судить о том, что будет с курсом доллара в случае победы на выборах в США, которые намечены на 3 ноября, представителя Демократической партии Джо Байдена. При этом он отметил, что доллар не просто национальная валюта крупнейшей экономики, но и резервная валюта — колебания ее курса отразятся на всех странах. «Поэтому мы стараемся увеличить суверенитет России», — заявил Путин.
По словам российского лидера, несмотря на трудности, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, а также обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынках. Однако сейчас необходимо вернуть национальную экономику на траекторию роста.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля фундаментально недооценен, и спрогнозировал его укрепление к концу года, пишет «Национальная служба новостей». Однако экономист Владислав Жуковский не исключил проблемы для рубля из-за выборов в США, сообщает агентство Nation News.
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