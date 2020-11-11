В РФ массовая вакцинация от COVID может начаться до конца года

Испытания показали эффективность российской вакцины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Появились первые результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность отечественного препарата составила 92%, что позволяет начать массовую вакцинацию уже в ближайшие недели. Об этом заявил один из разработчиков вакцины, руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«В ходе исследований была проведена оценка эффективности среди более 16 000 добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо», — приводит ТАСС сообщение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Согласно информации фонда, исследование показало, что эффективность российской вакцины составляет 92%.

В ходе исследования у добровольцев не было выявлено никаких серьезных симптомов, сообщили в РФПИ. У испытуемых фиксировались лишь непродолжительные побочные эффекты.

«Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины Sputnik V, делает возможным начало массовой вакцинации населения… уже в течение ближайших недель», — приводит РИА «Новости» слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Именно специалисты центра выступили в качестве разработчика первой российской вакцины.