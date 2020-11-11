11 ноября 2020

Врач указал срок полного восстановления после коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Еда у восстанавливающихся после болезни должна быть сбалансированной Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Полное восстановление организма от коронавируса займет два-три месяца, но при условии, что пациент проходит непрерывную реабилитацию. Об этом заявил медицинский директор сервиса «Сбер Здоровье» Владислав Мохамед Али.

Мохамед Али в разговоре с «Лентой.ру» уточнил, что если у человека есть хроническая болезнь легких или другие индивидуальные особенности организма, реабилитация может занять год или больше. «Больше всего в реабилитации нуждаются пациенты, которые перенесли заболевание в среднетяжелой и тяжелой формах», — отметил врач.

Специалист советует в процессе восстановления постепенно возвращаться к повседневной активности: после тяжелой болезни уровень энергии снижается, и некоторые дела потребуют больше усилий, чем раньше. Мохамед Али отметил, что нужно строго придерживаться рекомендаций и назначений лечащего врача.

Также важно наладить полноценный сон, не менее 7-8 часов, сбалансировано питаться. В рационе должны преобладать легко усваиваемый белок, витамины в большем количестве, рыба, нежирное мясо, бульоны, овощи и фрукты. Нужно пить не менее двух литров жидкости в сутки. Для реабилитации надо заниматься дыхательной гимнастикой. Другую физическую нагрузку стоит воодить постепенно через месяц. Кроме того, стоит отказаться от горячих ванн и посещения сауны, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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