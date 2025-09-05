Около 100 беспилотников атаковали Белгородскую область

Наибольшая интенсивность атак пришлась на Белгородский район
Наибольшая интенсивность атак пришлась на Белгородский район
Спецоперация РФ на Украине

В течение суток по Белгородской области было выпущено 99 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как написал Гладков в своем telegram-канале, наибольшая интенсивность атак пришлась на Белгородский район. Здесь под удар попали поселки Майский и Октябрьский, а также села Бессоновка, Николаевка, Никольское и Ясные Зори. Всего на эти населенные пункты было направлено 16 беспилотников, из которых восемь удалось сбить или подавить средствами ПВО. В результате атаки в поселке Октябрьский ранена женщина. Она была оперативно доставлена в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В Грайворонском округе ситуация оказалась более трагичной. В селе Безымено в результате удара дрона погиб мужчина. Еще одна женщина получила ранения в селе Глотово. Медики оказали ей помощь, после чего она была отпущена на амбулаторное лечение. В Борисовском районе был зафиксирован одиночный налет дрона. Валуйский городской округ подвергся атаке 14 беспилотников. В результате одного из ударов в селе Казначеевка мужчина получил баротравму при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль. Пострадавший обратился за помощью в Валуйскую центральную районную больницу и был отпущен домой.

Волоконовский район также подвергся атаке — по нему было выпущено четыре беспилотника. В Грайворонском округе, помимо уже упомянутых случаев, зафиксированы шесть сброшенных боеприпасов и 13 дронов. Краснояружский район оказался под ударом 11 боеприпасов и 12 беспилотников. В Шебекинском округе зафиксировано рекордное количество — 39 беспилотников за сутки. Над Яковлевским округом система ПВО успешно сбила беспилотник самолетного типа.

