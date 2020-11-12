Россия вводит санкции из-за Навального

После болезни Алексея Навального Россия вводит санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Россия собирается вводить ответные Западу санкции по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты», — приводит слова Лаврова RT. Санкция вводятся против представителей руководящих структур Германии и Франции.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. По просьбе семьи, его вывезли в Германию, где он находился на лечении. Лавров озвучил новую версию его болезни. Отравляющее вещество могло попасть в организм блогера Алексея Навального в Германии или во время транспортировки.

Европейский союз ввел санкции в отношении граждан России в связи с этим инцидентом. Согласно опубликованным данным на сайте журнала ЕС, под персональные санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Также ограничения введены в отношении заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.