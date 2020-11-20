20 ноября 2020

The Bell: Сбербанк ведет переговоры о покупке «М.Видео» и его маркетплейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение банка «Сбербанк России». Екатеринбург, логотип, сбербанк
Сбербанк начал переговоры о покупке «М.Видео» и Goods.ru Фото: Анна Майорова © URA.RU

После частичного разрыва отношений с «Яндексом» и несостоявшейся сделки с Ozon Сбербанк начал переговоры с владельцем группы «М.Видео» Михаилом Гуцериевым о совместном развитии принадлежащего ей маркетплейса Goods.ru. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники, добавив, что диалог, вероятно, ведется и о покупке самой торговой сети.

«Сбербанк ведет переговоры о покупке принадлежащего „М.Видео“ онлайн-маркетплейса Goods.ru, а возможно, и самого „М.Видео“. Источник, близкий к одной из сторон возможной сделки, подтвердил переговоры о совместном развитии Goods.ru», — пишет издание The Bell.

При этом, как отмечается, в группе «Сафмар» Гуцериева «категорически опровергли» информацию о продаже «М.Видео», отметив, что компания намерена всесторонне развивать этот архив. Первый зампред Сбербанка Лев Хасис сказал, что не комментирует слухи. Президент «М.Видео» и совладелец Goods.ru Александр Тынкован отказался от комментариев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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