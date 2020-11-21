Ветераны в России могут получить 10 тысяч рублей к Новому году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Официальный курс доллара на 21 сентября установлен на уровне 76,13 рубля. Валюта подорожала на 0,1% по сравнению с предыдущими торгами. Евро оценивается в 90,27 рубля (меньше на 0,07%). Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,86% и достигла 45,02 доллара. Также подорожала и нефть WTI. Баррель этого сорта нефти стоит 42,42 доллара (+1,79%).

Ситуация в России

Ветеранам Великой Отечественной войны могут выделить по 10 тысяч рублей на празднование Нового года. Член Общественной палаты Султан Хамзаев считает, что это поможет им накрыть праздничный стол.

Президент России Владимир Путин рассказал, что десятки миллионов человек могут оказаться за чертой бедности. По его словам, люди всего мира рискуют обеднеть из-за распространения коронавируса.

Падение ВВП России значительно ускорилось в октябре 2020 года. Это произошло из-за кризиса обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, заявили в Минэкономразвития РФ.

В Москве выделили 875 млн рублей на технологические бизнес-проекты столицы. Об этом стало известно во время чемпионата мира Cybathlon — 2020. Финансирование получили 225 проектов россиян.

Правительство РФ будет самостоятельно выявлять граждан, которым необходимы льготы и пособия. О новой системе начисления выплат рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ситуация мире

Депутат Европейского парламента Жером Ривьер уверен, что нужно отменить санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине. По его словам, конфликт можно решить с помощью переговоров, а не экономического давления.

Россия дала Белоруссии отсрочку по долгу в 1 млрд долларов. Президент Республики Александр Лукашенко рассказал, что полученные средства пойдут на поддержку машиностроения.

США налаживает экономические связи с Тайванем . Прошел первый этап переговоров по наращиванию инвестиций и совместному экономическому развитию. В ближайшее время могут появиться совместные проекты США и Китая.

Прогнозы и мнения экспертов

Курс доллара в ближайшее время не опустится ниже 70 рублей. Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал URA.RU, что серьезного изменения стоимости валюты не стоит ожидать два—три года.

Экономист Михаил Хазин высказал мнение, что в ближайшее время цена на доллар обрушится на 50%. Он считает, что валюта может стоить 45 рублей.