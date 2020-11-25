Зачем американцы запустили ракеты в сторону Крыма. Объяснение военного эксперта

Стрельба из реактивных систем залпового огня, которую устроили войска США и Румынии на Черном море, в районе Крыма, является сигналом Кремлю о том, что внимание военной мощи Штатов по-прежнему направлено на полуостров. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный эксперт и политолог Андрей Кошкин.
На прошлой неделе военные США доставили пару ракетных установок дальнего действия в Румынию, выпустили несколько ракет над Черным морем и вернули вооружение на свою базу в Германии, пишет
Кошкин подчеркнул, что за последними событиями на западном побережье Черного моря стоит, прежде всего, Министерство обороны США. «Пентагон дает понять, военнослужащие, которые несут ответственность за территорию Украины, не снижают активности — они ведут обучение, планируют операции», — заключил собеседник.
24 ноября морскую границу России на южных рубежах Приморского края пересек эсминец военно-морских сил США «Джон Маккейн». Есть мнение, что за этим может стоять действующий американский президент Дональд Трамп, который намерен рассорить ядерные державы перед приходом на эту должность Джо Байдена.
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