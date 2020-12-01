Собянин выдал врачам сотни миллионов рублей на такси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, яндекс такси,  виды екатеринбурга
Врачи бесплатно ездят на такси с мая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Москвы выделили 128,4 миллиона рублей, чтобы врачи могли бесплатно ездить на такси. Средства были взяты из резервного фонда городского бюджета, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Врачей, которые осуществляют забор анализов и занимаются оказанием помощи пациентам на дому, бесплатно перевозят на такси с мая. Такие меры были приняты в рамках борьбы с распространением COVID-19. Все расходы оплачиваются за счет городского бюджета», — говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ разработало механизм финансирования служб такси для поездок врачей в условиях пандемии коронавируса. Проект реализуют в первую очередь в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, в 2021 году портативная система обеззараживания воздуха появится в такси и другом общественном транспорте. Это будет сделано для того, чтобы обезопасить пассажиров от бактерий и вирусов, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...