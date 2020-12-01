Собянин выдал врачам сотни миллионов рублей на такси

Врачи бесплатно ездят на такси с мая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Москвы выделили 128,4 миллиона рублей, чтобы врачи могли бесплатно ездить на такси. Средства были взяты из резервного фонда городского бюджета, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Врачей, которые осуществляют забор анализов и занимаются оказанием помощи пациентам на дому, бесплатно перевозят на такси с мая. Такие меры были приняты в рамках борьбы с распространением COVID-19. Все расходы оплачиваются за счет городского бюджета», — говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ разработало механизм финансирования служб такси для поездок врачей в условиях пандемии коронавируса. Проект реализуют в первую очередь в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, в 2021 году портативная система обеззараживания воздуха появится в такси и другом общественном транспорте. Это будет сделано для того, чтобы обезопасить пассажиров от бактерий и вирусов, передает «Национальная служба новостей».