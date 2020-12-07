07 декабря 2020

В соцсетях пророчат провал России на ЧМ-2022. «Славянские разборки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт на Манежной площади Россия в моем сердце
В российскую сборную в этом году верят не все Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минувшим вечером сборная России по футболу узнала своих соперников на отборочном этапе чемпионата мира 2022 года. В соцсетях результаты жеребьевки восприняли неоднозначно — мнения от легкого выхода из группы до непопадания в финальную часть турнира разделились примерно поровну.

Россия получила себе в соперники сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты, сообщает «Национальная служба новостей». По словам наставника российской команды Станислава Черчесова, которые передает Nation News, сборной досталась «ровная рабочая группа». Однако не все в соцсетях разделяют его мнение.

Большинство комментариев касалось нестабильной игры сборной в последние годы
Российских футболистов успели отправить домой до начала первых матчей
Поиронизировали пользователи и над составом группы
Появились первые прогнозы
Похожесть национальных флагов представителей группы породила множество мемов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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