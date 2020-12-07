Минувшим вечером сборная России по футболу узнала своих соперников на отборочном этапе чемпионата мира 2022 года. В соцсетях результаты жеребьевки восприняли неоднозначно — мнения от легкого выхода из группы до непопадания в финальную часть турнира разделились примерно поровну.
Россия получила себе в соперники сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты, сообщает «Национальная служба новостей». По словам наставника российской команды Станислава Черчесова, которые передает Nation News, сборной досталась «ровная рабочая группа». Однако не все в соцсетях разделяют его мнение.
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