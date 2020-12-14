Назван срок рассмотрения новых ограничений цен на продукты

Введение новых ограничений цен на продукты будут рассматривать не раньше февраля. Об этом журналистам рассказали источники в профильных ведомствах по итогам совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Несмотря на еженедельный мониторинг ситуации на рынке, в декабре и январе кабмин не собирается еще раз фиксировать стоимость продуктов. «В ближайшее время новые ограничения цен не планируются. Возможно, только уже в феврале, когда будет глобальная оценка ситуации», — приводит газета «Известия» слова одного из собеседников.
К 14 декабря профильные ведомства должны были подготовить меры для стабилизации стоимость продуктов. На оперативном совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что до 20 декабря производители масла, сахара и торговые сети заключат трехмесячные соглашения, которые предусматривают снижение стоимости при закупке и продаже в розницу. Кроме того, премьер-министр поддержал снижение с 30% до 10% планки колебания цен на социально значимые продукты, при которой власти могут принять меры по их сдерживанию.
При этом, как рассказал URA.RU депутат Госдумы Олег Шеин, правительство не сможет продлить заморозку цен на продукты после 1 апреля 2021 года. Это будет означать возвращение к модели госплана СССР, уверен парламентарий.
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