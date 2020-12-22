22 декабря 2020
21 декабря 2020

Самое актуальное в Курганской области на 23 декабря. Зарплаты выросли на 5%, мэру Шадринска хотят назначить премию к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с директором департамента промышленности Саносяном Андреем. Курган, портрет, ермишкин виктор
Депутаты рассмотрят вопрос о выплате премии главе Шадринска Виктору Ермишкину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Назначен новый глава комитета облдумы по соцполитике — мэру Шадринска могут выписать премию к Новому году — в СК Макушинского района появился новый руководитель — на полигоне ТБО повысят тарифы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

В облдуме назначен новый глава комиссии, депутаты приняли изменения в бюджет

Глава Шадринска получит премию к Новому году

У курганцев выросла зарплата

Главврач скорой помощи Кургана может уволиться

Назначен новый глава следственного отдела

  • Новым руководителем Макушинского межрайонного следственного отдела назначен Дмитрий Визирский, который ранее занимал должность старшего инспектора отделения контроля за следственными органами регионального СК. Приказ об этом подписал председатель СК России Александр Бастрыкин.

На Шуховском полигоне повысят тарифы

  • С 1 июля 2021 года будут повышены предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на Шуховском полигоне в пригороде Кургана. Постановление об этом опубликовано на сайте регионального департамента госрегулирования цен и тарифов.

Сотрудника госпиталя обнаружили мертвым

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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