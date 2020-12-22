Депутаты рассмотрят вопрос о выплате премии главе Шадринска Виктору Ермишкину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Назначен новый глава комитета облдумы по соцполитике — мэру Шадринска могут выписать премию к Новому году — в СК Макушинского района появился новый руководитель — на полигоне ТБО повысят тарифы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

В облдуме назначен новый глава комиссии, депутаты приняли изменения в бюджет

Место председателя комитета по соцполитике курганской облдумы заняла депутат Елена Воронович. Такое решение приняли депутаты 22 декабря на заседании облдумы.

Депутаты облдумы приняли измененный бюджет региона в связи с поступлением в 2021 году нового федерального транша.

Глава Шадринска получит премию к Новому году

Мэру Шадринска Виктору Ермишкину могут выписать премию к Новому году более 250 тысяч рублей. Этот вопрос 24 декабря будут рассматривать депутаты гордумы на заседании комиссии. Об этом URA.RU сообщил инсайдер.

У курганцев выросла зарплата

По данным Свердловскстата в 2020 году в области зафиксирован рост зарплат на 5%. Средняя заработная плата составила 31 885 рублей в месяц.

Главврач скорой помощи Кургана может уволиться

Главный врач Курганской больницы скорой помощи Вероника Евдокимова может покинуть свой пост. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из медицинского окружения.

Назначен новый глава следственного отдела

Новым руководителем Макушинского межрайонного следственного отдела назначен Дмитрий Визирский, который ранее занимал должность старшего инспектора отделения контроля за следственными органами регионального СК. Приказ об этом подписал председатель СК России Александр Бастрыкин.

На Шуховском полигоне повысят тарифы

С 1 июля 2021 года будут повышены предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на Шуховском полигоне в пригороде Кургана. Постановление об этом опубликовано на сайте регионального департамента госрегулирования цен и тарифов.

Сотрудника госпиталя обнаружили мертвым

В Кургане был обнаружен мертвым главный инженер Курганского областного госпиталя для ветеранов войн. Об этом URA.RU сообщил инсайдер.