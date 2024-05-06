Фон дер Ляйен использовала дружбу Путина и Си Цзиньпина для давления на Россию

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что Китай окажет давление на Россию и ее президента Владимира Путина для прекращения конфликта на Украине. Она сделала такое заявление по итогам трехсторонних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской агрессивной войне против Украины», — отметила фон дер Ляйен в комментарии. Ее слова приводит
Фон дер Ляйен также подчеркнула важную роль Си Цзиньпина в деэскалации ядерных угроз со стороны Москвы. Кроме того, она выразила надежду на продолжение Китаем курса воздействия на Россию.
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