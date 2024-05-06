Фон дер Ляйен использовала дружбу Путина и Си Цзиньпина для давления на Россию

Урсула фон дер Ляйен призвала КНР повлиять на позицию России по Украине

06 мая 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен призвала Китай надавить на Россию Фото: Официальный сайт Европарламента Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что Китай окажет давление на Россию и ее президента Владимира Путина для прекращения конфликта на Украине. Она сделала такое заявление по итогам трехсторонних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской агрессивной войне против Украины», — отметила фон дер Ляйен в комментарии. Ее слова приводит Reuters . Фон дер Ляйен также подчеркнула важную роль Си Цзиньпина в деэскалации ядерных угроз со стороны Москвы. Кроме того, она выразила надежду на продолжение Китаем курса воздействия на Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что Китай окажет давление на Россию и ее президента Владимира Путина для прекращения конфликта на Украине. Она сделала такое заявление по итогам трехсторонних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской агрессивной войне против Украины», — отметила фон дер Ляйен в комментарии. Ее слова приводит Reuters. Фон дер Ляйен также подчеркнула важную роль Си Цзиньпина в деэскалации ядерных угроз со стороны Москвы. Кроме того, она выразила надежду на продолжение Китаем курса воздействия на Россию.