В ЕС собираются запретить российский аналог SWIFT

Bloomberg: ЕС запретит использовать систему передачи финсообщений ЦБ РФ

06 мая 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

ЕС хочет запретить использовать российский аналог SWIFT от ЦБ РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU Евросоюз планирует ввести новые антироссийские санкции, касающиеся запрета на использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, то есть российского аналога SWIFT. Также санкции включают усиление экспортных ограничений в отношении редкоземельных элементов и запрет на импорт гелия. Об этом сообщает Bloomberg. «Санкции ЕС также будут включать запрет на использование системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России», — передает агентство информацию от источников. Кроме того, санкционные меры включают в себя усиление экспортных ограничений для марганцевой руды и других редкоземельных элементов и запрет на импорт гелия, произведенного в России. В новый пакет санкций войдут ограничения для десятков юридических и физических лиц. Список экспортных ограничений пополнится рестрикциями для более чем десятка компаний из третьих стран, в том числе из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, передает агентство. Пакет санкций также может включать запрет доступа к портам для 11 судов, которые якобы помогают России на Украине. Также Евросоюз предложил ввести запрет на работу транспортных компаний, которые хотя бы на 25% принадлежать капиталу России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая агрессия со стороны западных стран в отношении РФ была направлена на разрушение экономики страны. Однако правительство смогло преодолеть это. Российский глава добавил, что санкции были призваны привести к закрытию предприятий, создать проблемы на производствах и вызвать массовую безработицу, но у противника ничего не получилось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз планирует ввести новые антироссийские санкции, касающиеся запрета на использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, то есть российского аналога SWIFT. Также санкции включают усиление экспортных ограничений в отношении редкоземельных элементов и запрет на импорт гелия. Об этом сообщает Bloomberg. «Санкции ЕС также будут включать запрет на использование системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России», — передает агентство информацию от источников. Кроме того, санкционные меры включают в себя усиление экспортных ограничений для марганцевой руды и других редкоземельных элементов и запрет на импорт гелия, произведенного в России. В новый пакет санкций войдут ограничения для десятков юридических и физических лиц. Список экспортных ограничений пополнится рестрикциями для более чем десятка компаний из третьих стран, в том числе из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, передает агентство. Пакет санкций также может включать запрет доступа к портам для 11 судов, которые якобы помогают России на Украине. Также Евросоюз предложил ввести запрет на работу транспортных компаний, которые хотя бы на 25% принадлежать капиталу России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая агрессия со стороны западных стран в отношении РФ была направлена на разрушение экономики страны. Однако правительство смогло преодолеть это. Российский глава добавил, что санкции были призваны привести к закрытию предприятий, создать проблемы на производствах и вызвать массовую безработицу, но у противника ничего не получилось.