МК: в Москве умер экс-глава совета директоров «Норникеля» Александр Филипьев

Врачи не смогли его спасти
Бывший председатель совета директоров компании «Норильский никель» Александр Филипьев был обнаружен мертвым в Москве. Об этом сообщает MK.RU.
«69-летнего бизнесмена обнаружили без сознания в его квартире в Голиковском переулке в воскресенье днем. Врачи не смогли его спасти», —
Александр Филипьев был известен своей работой на высоких должностях в банковской сфере, включая пост председателя правления «Росбанка» и банка «Таврический». Также он два года возглавлял совет директоров «Норильского никеля».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.