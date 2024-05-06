МК: в Москве умер экс-глава совета директоров «Норникеля» Александр Филипьев

06 мая 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Врачи не смогли его спасти Фото: Игорь Пантин © URA.RU Бывший председатель совета директоров компании «Норильский никель» Александр Филипьев был обнаружен мертвым в Москве. Об этом сообщает MK.RU. «69-летнего бизнесмена обнаружили без сознания в его квартире в Голиковском переулке в воскресенье днем. Врачи не смогли его спасти», — уточняет издание . Причина смерти в настоящее время устанавливается. Александр Филипьев был известен своей работой на высоких должностях в банковской сфере, включая пост председателя правления «Росбанка» и банка «Таврический». Также он два года возглавлял совет директоров «Норильского никеля». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший председатель совета директоров компании «Норильский никель» Александр Филипьев был обнаружен мертвым в Москве. Об этом сообщает MK.RU. «69-летнего бизнесмена обнаружили без сознания в его квартире в Голиковском переулке в воскресенье днем. Врачи не смогли его спасти», — уточняет издание. Причина смерти в настоящее время устанавливается. Александр Филипьев был известен своей работой на высоких должностях в банковской сфере, включая пост председателя правления «Росбанка» и банка «Таврический». Также он два года возглавлял совет директоров «Норильского никеля».