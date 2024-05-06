МК: в Москве умер экс-глава совета директоров «Норникеля» Александр Филипьев

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Повседневная жизнь. Москва, реанимация, скорая помощь
Врачи не смогли его спасти Фото:

Бывший председатель совета директоров компании «Норильский никель» Александр Филипьев был обнаружен мертвым в Москве. Об этом сообщает MK.RU.

«69-летнего бизнесмена обнаружили без сознания в его квартире в Голиковском переулке в воскресенье днем. Врачи не смогли его спасти», — уточняет издание. Причина смерти в настоящее время устанавливается.

Александр Филипьев был известен своей работой на высоких должностях в банковской сфере, включая пост председателя правления «Росбанка» и банка «Таврический». Также он два года возглавлял совет директоров «Норильского никеля».

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Бывший председатель совета директоров компании «Норильский никель» Александр Филипьев был обнаружен мертвым в Москве. Об этом сообщает MK.RU. «69-летнего бизнесмена обнаружили без сознания в его квартире в Голиковском переулке в воскресенье днем. Врачи не смогли его спасти», — уточняет издание. Причина смерти в настоящее время устанавливается. Александр Филипьев был известен своей работой на высоких должностях в банковской сфере, включая пост председателя правления «Росбанка» и банка «Таврический». Также он два года возглавлял совет директоров «Норильского никеля».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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