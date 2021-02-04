04 февраля 2021

В Париже подростки избили российскую пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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В Париже арабские подростки напали на пожилую россиянку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арабские подростки в Париже напали российскую пенсионерку и сильно ее избили. Об этом журналистам рассказала сама пострадавшая.

Женщина приехала во Францию лечить онкологическое заболевание, поселилась в соседнем с дочерью доме. Однажды вечером она решила навестить дочь и внучку, вышла на улицу и увидела толпу вооруженных палками и костылями подростков. Испугавшись, она решила на всякий случай незаметно их сфотографировать. «<…> они выбили у Натальи телефон из рук и жестоко избили. Пенсионерка сняла побои и заявила о произошедшем в полицию», — пишет telegram-канал Mash.

Наталья выбежала на дорогу, начала звать на помощь, стучать в проезжающие мимо машины. После этого подростки оставили ее в покое, женщине даже удалось подобрать свой телефон, где были снимки нападавших. На видео интервью видно, что у пострадавшей повреждена шея.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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