В Париже подростки избили российскую пенсионерку

Арабские подростки в Париже напали российскую пенсионерку и сильно ее избили. Об этом журналистам рассказала сама пострадавшая.
Женщина приехала во Францию лечить онкологическое заболевание, поселилась в соседнем с дочерью доме. Однажды вечером она решила навестить дочь и внучку, вышла на улицу и увидела толпу вооруженных палками и костылями подростков. Испугавшись, она решила на всякий случай незаметно их сфотографировать. «<…> они выбили у Натальи телефон из рук и жестоко избили. Пенсионерка сняла побои и заявила о произошедшем в полицию», — пишет telegram-канал Mash.
Наталья выбежала на дорогу, начала звать на помощь, стучать в проезжающие мимо машины. После этого подростки оставили ее в покое, женщине даже удалось подобрать свой телефон, где были снимки нападавших. На видео интервью видно, что у пострадавшей повреждена шея.
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