Полковники запаса: слова Шойгу о гиперзвуковом оружии — намек США

Гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой сил неядерного сдерживания России, сказал Сергей Шойгу Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о гиперзвуковых комплексах следует рассматривать как напоминание потенциальным противникам (США, НАТО) о том, чем может ответить Россия. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали полковник запаса РФ, военный эксперт Александр Жилин и военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой сил неядерного сдерживания. Он также сказал, что потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия, укрепляется, напоминает «Федеральное агентство новостей».

«Нам продолжают готовить зоны напряженности. На нас оказывается давление. Новая администрация США во главе с Джозефом Байденом готовит новые санкции и, судя по всему, намерена декларативно действовать более решительно гибридными способами, то есть финансы и другие формы атаки на РФ», — сказал URA.RU Жилин.

Виктор Литовкин в беседе с URA.RU отметил, что у США и НАТО подобного вооружения нет. «У вероятного противника такого оружия нет. И он должен знать о нашем преимуществе, нашем превосходстве в вооружении, чтобы сдержать вероятную агрессию против нашей страны. Это информационно-психологическое давление на вероятного противника, но и заодно внушение оптимизма населению страны», — объяснил собеседник агентства.

Однако, считает Жилин, заявление Шойгу Пентагон может использовать по своему усмотрению. «Такими заявлениями мы только подыгрываем эскалации отношений и увеличению оборонных расходов США. Они придумают легенды для того, чтобы нами пугать свои власти, избирателей, а мы как бы подтверждение», — заключил Жилин.