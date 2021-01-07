Полковник запаса РФ назвал новую глобальную угрозу для России

Вооруженные силы КНР могут стать серьезной угрозой для России, так как Китай создает высокотехнологичное оружие. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.
«Программа перевооружения Китая с использованием новых технологий очень серьезная. Китай уходит в отрыв от всего мира по эффективности вооруженных сил», — рассказал Жилин. Он отметил, что Китай в ближайшее время может стать серьезным оппонентом России.
Жилин подчеркнул, что развитая экономика Китая и мобилизованность вооруженных сил страны создают угрозу в случае вооруженного столкновения. Особенно Жилин оценил флот Китая, который превосходит по технологичности морские силы России и США.
Кроме этого, полковник запаса РФ уверен, что Китай разработал оружие, влияющее на психику. «Китай применил оружие, основанное на волновой технологии. Оно влияет на психику больших групп, делая людей безвольными», — поделился Жилин.
Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с URA.RU рассказал, что Китай является союзником России, поэтому опасаться вооружения страны не стоит. «Китай вряд ли будет серьезным оппонентом России на море. Китай будет противостоять США», — уверен Литовкин. Он подчеркнул, что РФ проводит с Китаем совместные военные учения.
Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй рассказал, что Китай намерен продвигать межармейское сотрудничество с Россией. Он отметил, что взаимодействие армий стран перейдет на новый уровень.
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