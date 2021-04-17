Кадыров показал тренировку с бойцом UFC Чимаевым. «Сошло семь потов». Видео

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Рамзан Кадыров оценил физическую форму Хамзата Чимаева Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел тренировку с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Лидер Чечни признался, что состязание измотало его. Борьбу мужчин снимали на видео.

«Кадыров выложил видео с тренировки, на которой за воодушевление отвечал боец UFC Хамзат Чимаев, и которая „изрядно утомила“ чеченского лидера, по его же признанию», — пишет сайт MK.RU. С Кадырова, по его словам, «сошло семь потов».

Как отметил глава Чечни, Чимаев находится в хорошей физической форме. Совместная тренировка с бойцом, по словам Кадырова, стоила ему большого количества калорий.

Ранее боец Магомед Бибулатов поделился советами, которые получил от Кадырова перед боем, передает RT. Глава Чечни говорил спортсмену действовать спокойно и хладнокровно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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