Глава Чечни Рамзан Кадыров провел тренировку с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Лидер Чечни признался, что состязание измотало его. Борьбу мужчин снимали на видео.
«Кадыров выложил видео с тренировки, на которой за воодушевление отвечал боец UFC Хамзат Чимаев, и которая „изрядно утомила“ чеченского лидера, по его же признанию», — пишет сайт
Как отметил глава Чечни, Чимаев находится в хорошей физической форме. Совместная тренировка с бойцом, по словам Кадырова, стоила ему большого количества калорий.
Ранее боец Магомед Бибулатов поделился советами, которые получил от Кадырова перед боем, передает RT. Глава Чечни говорил спортсмену действовать спокойно и хладнокровно.
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