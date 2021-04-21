Лоза и Гордон поспорили о причинах конфликта в Донбассе

Россия хотела заполучить территории Украины в рамках проекта «Новороссия», заявил Дмитрий Гордон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Екатеринбургский певец Юрий Лоза поспорил с украинским журналистом Дмитрием Гордоном о войне в Донбассе. Также их точки зрения разошлись в вопросе принадлежности Крыма. Беседа состоялась в рамках передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» на YouTube.

«Гордон заявил, что Россия хотела реализовать проект „Новороссия“, который бы включал 11 регионов Украины. Лоза заявил, что у Москвы не было планов присоединять себе украинские области. Украина просто не смогла договориться со своими территориями», — пишет Daily Storm со ссылкой на выпуск.

Украина, по мнению Лозы, не развивала Крым и выкачивала из него выгоду. Певец сказал, что жители полуострова сделали свой выбор в 2014 году. Гордон в ответ напомнил, что украинскую принадлежность Крыма подтверждают международные документы. Журналист считает, что РФ воспользовалась слабостью Украины в нестабильный период, чтобы установить свой контроль над территорией полуострова.

Ранее Гордон заявил о наличии у Украина некоего секретного оружия. Журналист заверил, что оно поможет Киеву в случае возможной конфронтации с Москвой.