Легкий ретро-танк Т-26 загорелся во время генеральной репетиции парада Победы в Уфе 7 мая. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС республики Башкирия.
«На корпус пролилось топливо, которое воспламенилось. Потушил сам водитель до прибытия подразделений МЧС», — рассказал РИА «Новости» собеседник в ведомстве. Позже на место происшествия прибыли пожарные которые пролили место возгорания и смыли топливо с асфальта.
Легкий танк сопровождения Т-26 был принят на вооружение в СССР в 1931 году. Эта модель была второй по количеству выпущенных после Т-34 в военные годы.
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