Во время репетиции парада Победы в Уфе загорелся танк. Видео

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Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, военная техника, парад победы, 75лет победы
В Уфе на репетиции парада в честь Дня Победы загорелся танк. Фото:

Легкий ретро-танк Т-26 загорелся во время генеральной репетиции парада Победы в Уфе 7 мая. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС республики Башкирия.

«На корпус пролилось топливо, которое воспламенилось. Потушил сам водитель до прибытия подразделений МЧС», — рассказал РИА «Новости» собеседник в ведомстве. Позже на место происшествия прибыли пожарные которые пролили место возгорания и смыли топливо с асфальта.

Легкий танк сопровождения Т-26 был принят на вооружение в СССР в 1931 году. Эта модель была второй по количеству выпущенных после Т-34 в военные годы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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