Херсонский губернатор пронес портрет отца на шествии «Бессмертного полка»

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Владимир Сальдо возглавил «Бессмертный полк» в Геническе
Владимир Сальдо возглавил «Бессмертный полк» в Геническе Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принял участие в акции «Бессмертный полк» в Геническе. Он пронес портрет своего отца Василия Сальдо, возглавив колонну из тысячи человек.

«Сальдо возглавил шествие „Бессмертного полка“, неся портрет своего отца — Василия Сальдо», — сообщает РИА Новости. Василий Сальдо прошел всю Великую Отечественную войну — от Финской кампании до Болгарии. После победы он помогал восстанавливать порядок в Бургасе, продолжая служить в военной комендатуре, передает слова сына РИА Новости. 

URA.RU вело онлайн-трансляцию шествия в России. В Берлине также прошла акция «Бессмертный полк», посвященная 80-летию Победы. Сотни людей, включая представителей россии и местных жителей, вышли на улицы, чтобы почтить память героев войны.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принял участие в акции «Бессмертный полк» в Геническе. Он пронес портрет своего отца Василия Сальдо, возглавив колонну из тысячи человек. «Сальдо возглавил шествие „Бессмертного полка“, неся портрет своего отца — Василия Сальдо», — сообщает РИА Новости. Василий Сальдо прошел всю Великую Отечественную войну — от Финской кампании до Болгарии. После победы он помогал восстанавливать порядок в Бургасе, продолжая служить в военной комендатуре, передает слова сына РИА Новости.  URA.RU вело онлайн-трансляцию шествия в России. В Берлине также прошла акция «Бессмертный полк», посвященная 80-летию Победы. Сотни людей, включая представителей россии и местных жителей, вышли на улицы, чтобы почтить память героев войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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