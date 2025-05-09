Путин отправил Лукашенко поздравительную открытку в честь 9 Мая

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В адрес президента Беларуси поступают многочисленные поздравления с 80-летием Победы
В адрес президента Беларуси поступают многочисленные поздравления с 80-летием Победы Фото:

Президент России Владимир Путин направил поздравительную открытку президенту Беларуси Александру Лукашенко. В послании по случаю 80-летия Победы российский лидер подчеркнул важность сохранения исторической правды.

«В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — пишет пресс-служба президента республики. В открытке Путин также отметил, что победа остается общим достоянием народов России и Беларуси.

Президент РФ также призывает решительно пресекать попытки переписать историю войны и оправдать преступления нацистов. Российский лидер попросил передать поздравления всем ветеранам, проживающим в Беларуси. В послании содержались пожелания здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Сам Лукашенко 9 мая находится в Москве. Он принимает участие в праздничных мероприятиях.

Ранее Лукашенко заявил, что противники открыто демонстрируют свои планы, и белорусы готовы защищать Родину, как это делали их деды. Он подчеркнул необходимость хранить правду о войне, особенно учитывая текущие события, включая действия России на Украине.

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную открытку президенту Беларуси Александру Лукашенко. В послании по случаю 80-летия Победы российский лидер подчеркнул важность сохранения исторической правды. «В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — пишет пресс-служба президента республики. В открытке Путин также отметил, что победа остается общим достоянием народов России и Беларуси. Президент РФ также призывает решительно пресекать попытки переписать историю войны и оправдать преступления нацистов. Российский лидер попросил передать поздравления всем ветеранам, проживающим в Беларуси. В послании содержались пожелания здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Сам Лукашенко 9 мая находится в Москве. Он принимает участие в праздничных мероприятиях. Ранее Лукашенко заявил, что противники открыто демонстрируют свои планы, и белорусы готовы защищать Родину, как это делали их деды. Он подчеркнул необходимость хранить правду о войне, особенно учитывая текущие события, включая действия России на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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