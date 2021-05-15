В Москве сообщили о возможном минировании вокзалов

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ЖД Вокзалы. Москва, белорусский вокзал
В Москве сообщили о возможном минировании всех вокзалов и автостанций Фото:

Неизвестный в Москве заявил, что в зданиях всех московских вокзалов и автостанций могут быть заложены мины. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Поступили сообщения об угрозе „минирования“ всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение источника. На момент публикации официальной информации от экстренных служб не поступало.

ТАСС сообщает, что источник сообщил о минировании трех вокзалов. Однако работа вокзалов не была остановлена, сообщений об эвакуации не поступало.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве URA.RU отказались комментировать новость, сославшись на некомпетентность в этом вопросе. Также журналисту агентства не ответили в пресс-службах Департамента транспорта Москвы и и ГУ МЧС РФ по Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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