На канатной дороге в Италии насмерть разбились 13 туристов. Видео

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Гонка героев - Новая высота на горе Белая. Нижний Тагил, гора белая, природа урала, канатная дорога
На канатной дороге оборвался трос у кабины Фото:

В Италии в результате обрыва троса на канатной дороге погибли 13 человек, два человека ранены. Об этом сообщают представители национального альпийского и спелеологического отряда спасения.

«Окончательные потери в результате трагического происшествия — 13 человек [погибли] и двое серьезно раненных доставлены вертолетом в Турин», — указано в Twitter национального альпийского и спелеологического отряда спасения. Спасательную операцию в низовье горы Моттароне завершили. Выжили только два ребенка девяти и пяти лет, которые находятся в тяжелом состоянии.

У кабины оборвался трос, она не доехала до последней точки на вершине горы высотой около 1,5 тысяч метров, передает «Пятый канал». Канатную дорогу в населенном пункте Стреза в итальянской области Пьемонт открыли недавно после продолжительного локдауна, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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