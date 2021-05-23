На канатной дороге оборвался трос у кабины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Италии в результате обрыва троса на канатной дороге погибли 13 человек, два человека ранены. Об этом сообщают представители национального альпийского и спелеологического отряда спасения.

«Окончательные потери в результате трагического происшествия — 13 человек [погибли] и двое серьезно раненных доставлены вертолетом в Турин», — указано в Twitter национального альпийского и спелеологического отряда спасения. Спасательную операцию в низовье горы Моттароне завершили. Выжили только два ребенка девяти и пяти лет, которые находятся в тяжелом состоянии.

У кабины оборвался трос, она не доехала до последней точки на вершине горы высотой около 1,5 тысяч метров, передает «Пятый канал». Канатную дорогу в населенном пункте Стреза в итальянской области Пьемонт открыли недавно после продолжительного локдауна, пишет «Национальная служба новостей».