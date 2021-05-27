27 мая 2021

Экономист дал водителям три совета, как сэкономить на бензине

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, роснефть, азс, заправка автомобиля
Топливо дорожает каждый год, но при любой его стоимости есть способы на нем серьезно сэкономить Фото:

Водителям необходимо регулярно проверять автомобиль на наличие поломок. Также стоит следить за весом машины и выбирать только проверенные АЗС. Об этом заявил экономический эксперт Роман Алеев.

«Не забывайте следить за давлением шин: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, а он в свою очередь потребляет много топлива», — цитирует эксперта «Прайм».

Он отметил, что важно регулярно менять воздушные фильтры. По словам Алеева, экономия нескольких рублей с литра может вылиться в траты тысяч рублей, если в бензине окажутся примеси или какие-то добавки. Также эксперт посоветовал следить за весом машины. Чем он больше, тем больше расход. Поэтому важно избавиться от лишних вещей в багажнике. Алеев добавил, что нужно выбирать только надежные заправки.

Ранее Российский топливный союз (РТС) направил вице-премьеру РФ Александру Новаку документ, в котором предупредил о риске дефицита бензина и росте цен на топливо. Правительство РФ обсуждает возможное ограничение экспорта нефтепродуктов. По мнению властей, это поможет не допустить скачка цен, информирует Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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