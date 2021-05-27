Экономист дал водителям три совета, как сэкономить на бензине

Водителям необходимо регулярно проверять автомобиль на наличие поломок. Также стоит следить за весом машины и выбирать только проверенные АЗС. Об этом заявил экономический эксперт Роман Алеев.
«Не забывайте следить за давлением шин: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, а он в свою очередь потребляет много топлива», — цитирует эксперта «Прайм».
Он отметил, что важно регулярно менять воздушные фильтры. По словам Алеева, экономия нескольких рублей с литра может вылиться в траты тысяч рублей, если в бензине окажутся примеси или какие-то добавки. Также эксперт посоветовал следить за весом машины. Чем он больше, тем больше расход. Поэтому важно избавиться от лишних вещей в багажнике. Алеев добавил, что нужно выбирать только надежные заправки.
Ранее Российский топливный союз (РТС) направил вице-премьеру РФ Александру Новаку документ, в котором предупредил о риске дефицита бензина и росте цен на топливо. Правительство РФ обсуждает возможное ограничение экспорта нефтепродуктов. По мнению властей, это поможет не допустить скачка цен, информирует Nation News.
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