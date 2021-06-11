Собянин заявил об ухудшении течения коронавируса

Сергей Собянин заявил об агрессивном поведении коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Весенний пик пандемии коронавируса сдвинулся на июнь—июль, и сейчас наблюдается высокий пик заражаемости. Многие больные COVID-19 находятся в реанимациях на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Весенний пик пандемии, который мы ожидали в апреле—мае, сдвинулся на июнь—июль. Это высокий пик», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Градоначальник уточнил, что около половины москвичей получили иммунитет, либо переболев, либо привившись от коронавируса.

Однако коронавирус, по словам мэра Москвы, агрессивно наступает. «Тяжесть заболевания ухудшается», — уточнил Собянин. По его данным, много жителей столицы лежат в реанимации на ИВЛ.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России развивается неравномерно. По его словам, в регионах с высокой плотностью населения ситуация становится напряженной из-за несоблюдения мер профилактики COVID-19, передает «Национальная служба новостей».