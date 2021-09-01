Дмитрий Потапенко шел на выборы от Российской партии свободы и справедливости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Снятый с выборов в Госдуму бизнесмен Дмитрий Потапенко считает надуманной причину, по которой ему не дали участвовать в плебисците. Бизнесмен уверен, что не имеет иностранных активов, а причина снятия его с выборов может быть применена к миллионам граждан России. Об этом Потапенко сообщил URA.RU.

Ранее Верховный суд России отменил регистрацию Потапенко на выборах. Сообщалось, что у него обнаружены иностранные активы. При этом сам предприниматель говорит, что имеет акции только «Яндекса» и «Сбера».

«ЦИК и Верховный суд развлекаются по полной. Не существует российских крупных компаний, которые не были бы связаны с зарубежьем. Конечно, это точечная мера, чтобы снять меня с выборов», — сказал URA.RU Потапенко.

Бизнесмен при этом намерен отстаивать свою правоту в суде. Потапенко уверяет, что не подписывал декларации, которые были поданы в ЦИК от его имени. «Это вообще-то уголовка. Я подал заявления в Верховный суд и в Генпрокуратуру, но пока все как об стенку горох. Отдал бумажку и тишина», — сказал Потапенко.

Подобные решения ставят под угрозу права всех россиян, которые занимаются инвестициями, отметил предприниматель. «Остается только поздравить с угрозой 14 миллионов наших сограждан, которые имеют инвестиционные счета. Ведь каждого из них наши властители могут в любой момент лишить права быть избранным», — заключил Потапенко.